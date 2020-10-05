«Фридом Финанс»: Волатильность набирает обороты

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась снижением. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции АФК Система (+5,13%). В аутсайдеры попали бумаги Сбербанка (-7,97%), что объясняется главным образом закрытием реестра акционеров для получения дивидендов, а также общей негативной динамикой рынка. Пара USD/RUB подскочила выше 78 на фоне коррекции цены на нефть.

OZON проведет IPO в США. Новость вызвала бурный рост акций АФК Система (+5,13%). Подробной информации о предстоящем размещении нет, поэтому оценки пока косвенные, в частности, ряд СМИ обозначал диапазон $3-5 млрд. Система публиковала данные по обороту товаров на площадке за квартал, фиксирующие рост до 45 млрд руб. (выручка самого Озона — проценты от этой суммы). Мы рекомендуем не спекулировать на слухах, но новость позитивна для Системы. По всей видимости, холдинг сохранит значимый пакет и при этом сможет получить средства, которые сумеет потратить на погашение долга и инвестиции.

Усиливаются сигналы коррекции. Вмешательство новой вспышки заболеваемости коронавирусом в президентскую гонку в США стало очень сильным сигналом для рынков. Изменения предвыборных рейтингов будут отыгрываться более остро. Волатильность в ближайшие дни существенно усилится. Отчетность временно отойдет на второй план. При этом негативные настроения, на наш взгляд, будут преобладать. Статистика с рынка труда и по COVID-19 в США не обнадеживает. Индекс Мосбиржи коснулся 200-дневной средней, индекс РРТС на минимуме с мая. Ожидаем, что на предстоящей неделе динамика российского рынка будет отрицательной, ближайшая цель по индексу Мосбиржи – 2700 пунктов.

Ожидаем снижение. Рынок будет следовать за внешними площадками. Прогноз для пары USD/RUB: 77,50-78,50, ориентир для индекса Мосбиржи: 2800-2850 пунктов.