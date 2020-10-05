ПСБ: Сегодня утром на рынках преобладают позитивные настроения

Учитывая внешний фон сегодня в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи отыграть часть потерь пятницы и удержать позиции выше 2850 пунктов.



Восстановление цен на нефть и умеренный рост валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле. В результате в начале дня пара доллар/рубль сделает шаг к отметке 78 рублей.



Инвесторы покупают ОФЗ несмотря на слабый рубль и риски усиления пандемии.

Аэрофлот (ДЕРЖАТЬ) начал сбор заявок в рамках SPO - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Средства, привлеченные от SPO, пойдут на общекорпоративные нужды, в т.ч. для восстановления операционной деятельности после пандемии. От новых инвесторов компания собирается привлечь 39 млрд руб., но, скорее всего, эта доля будет распределена между крупными институциональными и стратегическими инвесторами. При текущем диапазоне цены, компании будет достаточно разместить 1-1,3 млрд шт. акций для привлечения 80 млрд руб.