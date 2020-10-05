Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 октября: 4 786,3901 руб/1 г золота и 59,9200/1 г серебра ЦБ РФ с 3 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 786,3901 руб.

1 грамм серебра - 59,9200 руб.

1 грамм платины - 2 244,5601 руб.

1 грамм палладия - 5 802,2202 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,8500 р. (1,63%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2400 р. (2,11%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,9699 р. (0,49%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,1502 р. (0,57%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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