«Фридом Финанс»: Трамп поправляется — его рейтинг ухудшается

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 2 октября американские индексы завершили на отрицательной территории. Индекс S&P 500 опустился на 0,96%, до 3348 пунктов, Dow Jones снизился на 0,48%, NASDAQ упал на 2,22%. Инвесторы фиксировали позиции в ликвидных акциях роста на фоне неопределенности, вызванной заражением Трампа коронавирусом. Акции стоимости выглядели сильнее благодаря надеждам на новые фискальные стимулы. Тем не менее отчет по рынку труда за сентябрь оказался немного хуже ожиданий и не смог усилить оптимизм.

· Облачная платформа для коммуникаций Twilio (TWLO: +13%) улучшила прогноз выручки за третий квартал.

· Поставки электрокаров Tesla (TSLA: -7,4%) оказались сильнее консенсуса, но акции скорректировались из-за перекупленности и эффекта завышенных ожиданий.

· Разработчик игр Activision Blizzard (ATVI: -5,3%) перенес релиз World of Warcraft: Shadowlands до следующего года, полагая, что на финансовые результаты за 2020-й это не повлияет.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Состояние здоровья президента США за выходные улучшилось, хотя он и не выздоровел. Поддержку рынкам оказывают сообщения о негативных результатах тестов у Джо Байдена, Стивена Мнучина, Нэнси Пелоси и других представителей властей США. Байден увеличивает отрыв от Трампа до 10-14 п.п. Заражение президента негативно влияет на его рейтинг. Пока остается неясным, в какой степени инвесторы закладывают в цены ожидания того, что новым главой США станет Байден.

Вместе с вероятностью победы кандидата от демократов растут шансы на принятие увеличенного пакета фискальных стимулов после выборов. Нэнси Пелоси вчера вновь выразила оптимизм в отношении достижения прогресса в переговорах. На этой неделе обсуждение спорных аспектов законопроекта продолжится.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается, что сдерживает оптимизм инвесторов. В некоторых районах Нью-Йорка на карантин могут закрыться школы и часть компаний. В ряде штатов наблюдается рекордный уровень госпитализации. В Париже бары и рестораны могут закрыться на две недели.

Азиатские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 1,22%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,32%. Европейские индексы торгуются в плюсе. EuroStoxx 50 прибавляет 0,46%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис увеличивается до 0,72%. Фьючерс на нефть Brent растет выше $40. Золото снижается до $1890.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3320-3385 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за сентябрь (прогноз: 56,3 пункта против 56,9 в августе). Несмотря на некоторое замедление роста, в случае совпадения с прогнозом показатель укажет на достаточно быстрое и уверенное восстановление экономики после кризиса. Инвесторы будут обеспокоены, если фактическое значение индикатора будет ниже 56,0.

Индекс настроений от Freedom Finance увеличился до 13 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к продолжению среднесрочного бокового движения. Предыдущая торговая сессия завершилась ниже 50-дневной скользящей средней. Индикатор RSI в нейтральной зоне, но MACD указывает на вероятность продолжения восходящего движения. Для улучшения среднесрочных перспектив индекса широкого рынка «быкам» нужно прорваться выше уровня сопротивления 3430 пунктов.

6 октября квартальный отчет представит один из лидеров среди сервисов для управления трудовыми ресурсами Paychex (PAYX). Согласно консенсусу аналитиков, выручка компании снизится на 10% г/г, до $895 млн, скорректированная EPS упадет с прошлогодних $0,71 до $0,55. Ожидается, что на прошедший квартал пришелся пик снижения выручки компании, которая пострадала из-за массовых увольнений и роста безработицы. Результаты компании очень чувствительны к макроэкономическим факторам, и востребованность ее сервисов является косвенным отражением ситуации на рынке труда. В фокусе внимания будут прогнозы менеджмента на 2021 финансовый год, который для компании начался в июне.

8 октября за квартал отчитается сеть пиццерий Domino’s Pizza (DPZ). Ожидается, рост выручки на 16% г/г, до $953 млн, при повышении скорректированной EPS с $2,05 до $2,78. Компания эффективно налаживает сервис доставки, что позволяет ей увеличивать выручку и прибыль даже в условиях карантина. Инвесторов интересует, как Domino’s Pizza справляется с усилением конкуренции и как изменяется ее рыночная доля. Ожидаем, что компании удастся сохранить лидирующие позиции в секторе. Тем не менее акции DPZ уже выросли на 13% за квартал и на 78% за год, поэтому на отчет мы смотрим осторожно в связи с риском завышенных ожиданий.

В этот же день квартальные результаты опубликует Levi Strauss & Co (LEVI), одна из старейших компаний по производству одежды. Ожидается, что ее выручка упадет на 43% и составит $822 млн, а EPS уйдет в минус до $0,22, притом что годом ранее она была положительной и составляла $0,31. Компания сильно пострадала из-за временного закрытия торговых центров на пике пандемии, но это стимулировало менеджмент развивать направление e-commerce. В фокусе инвесторов будут комментарии компании с прогнозами о грядущих праздничных распродажах. Акции все еще на 27% ниже уровня начала года, поэтому осторожного оптимизма менеджмента может хватить для продолжения плавного восстановления котировок.