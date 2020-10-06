ПСБ: На рынках преобладают покупки

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В начале недели на рынках преобладают позитивные настроения. Так, в понедельник основным поводом для покупок на мировых рынках стали данные по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран и США. Выход статистики лучше прогнозов поддержал ожидания инвесторов относительно динамики восстановления мировой экономики, что способствовало росту по широкому спектру активов.

Умеренно позитивно на рынках сказываются и переговоры по новому пакету помощи американской экономике. Несмотря на то, что сторонам пока так и не удалось достигнуть консенсуса в этом вопросе, сам факт поиска компромисса уже воспринимается инвесторами позитивно. Так, по сообщениям Bloomberg, вчера спикер Палаты представителей Н. Пелоси и министр финансов С. Мнучин провели очередной раунд переговоров, обсудив расходы в рамках пакета. Сегодня переговоры должны продолжится. По словам конгрессмена от демократов Д. Чичиллина в переговорах есть прогресс.

Отметим, что инвесторы, фокусируясь на позитивных новостях, игнорируют дальнейшее активное распространение коронавируса в мире и, в частности, вторую волну пандемии в Европе. При этом присутствуют риски существенного ужесточения карантинных ограничений, что в дальнейшем может оказать негативное влияние на темпы восстановления мировой экономики, а значит будет способствовать снижению интереса инвесторов к рисковым активам и волне продаж на мировых рынках.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Подъем в пределах 0,9% демонстрируют азиатские площадки, отыгрывая вчерашний рост в США и выход статистики лучше ожиданий по индексу деловой активности в сфере услуг в Индии (49,8 пункта, ожидалось 44,7 пункта). Фьючерсы на основные американские индексы инерционно продолжают подъем, прибавляя в пределах 0,2%. На рынке энергоносителей также преобладают покупки, что позволило ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent подтянуться на 0,3%, торгуясь в районе 41,4 доллара за баррель. Отметим, что в ходе торгов, в отсутствии важной макроэкономической статистики, инвесторы обратят внимание на выступления главы ЕЦБ К. Лагард и главы ФРС Д. Пауэлла.

На таком фоне в начале сессии ожидаем попыток продолжения восстановления на российском рынке. Преобладание покупок в российских акциях позволит индексу МосБиржи сделать еще один шаг к отметке 2900 пунктов. Однако для более существенного роста у нашего рынка может не хватить сил. Более того к концу сессии, в случае отсутствия улучшения внешней конъюнктуры, в российских бумагах могут активизироваться продажи, чему поспособствует фиксация прибыли по краткосрочным длинным позициям, что нивелирует утренний подъем и вернет индекс МосБиржи к уровням закрытия понедельника.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале дня ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на умеренный подьем цен на нефть утром, у рубля может не хватить сил для роста, и он начнет день в фарватере валют развивающихся стран, которые сегодня консолидируются у уровней закрытия понедельника. В результате пара доллар/рубль в начале торгов удержит позиции в районе 78 рублей. Однако в ходе сессии инвесторы могут вспомнить о вчерашнем существенном подъеме рынка энергоносителей, который был проигнорирован рублем, что активизирует продажи в американской валюте и в ходе торгов может привести к ее отступлению в район 77,5 рубля. При этом в рамках сессии ожидаем сохранение долларом позиций в верхней половине диапазона 75-80 рублей.