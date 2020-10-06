«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 6 октября в коридоре 1145-1170 пунктов

В понедельник, 5 октября, основные западные фондовые индексы закрылись ростом. Вслед за общей тенденций вырос и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,04%. Долларовый индекс РТС вырос чуть меньше, на 0,85%. Среди лидеров роста – привилегированные (+5,25%) и обыкновенные (+4,5%) акции «Татнефти», это связано со скорым закрытием реестра акционеров. Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 1,68%.

Утром понедельника биржи стран АТР росли на 0,4-0,8%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 394 п., вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня. Незначительный утренний рост азиатских рынков задает умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2855-2910 пунктов, по индексу РТС — 1145-1170 пунктов.

Рубль изменился к основным иностранным валютам накануне разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 78,1050 руб. (-9,75 коп.). Европейская валюта выросла до 92,0600 руб. (+43,5 коп.). Подобная динамика связана с заметным падением доллара на мировых рынках. В частности, накануне валютная пара EURUSD выросла с 1,1710 до 1,1780. Утром вторника нефть торговалась вблизи значений вчерашнего закрытия, сегодняшние торги рублем могут начаться нейтрально. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 77,3-78,9 руб., для европейской валюты — 91,1-93,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»