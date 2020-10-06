ПСБ: Ожидания новых бюджетных стимулов в США усилили спрос на облигации развивающихся стран

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Кривая доходности ОФЗ в понедельник сместилась вниз на 1 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ вернулась к 6,17% годовых. Это середина диапазона, в котором гособлигации находятся в последние два месяца. Доходность Russia`29 снизилась до 2,35% (-2 б.п.). Покупки российских гособлигаций проходили на фоне повышения аппетита к риску развивающихся стран со стороны глобальных инвесторов в связи с ожиданиями принятия новых бюджетных стимулов в США. 10-летние евробонды Бразилии, Мексики, ЮАР, Индонезии вчера снизились в доходности на 3-9 б.п.

Хотя риски снижения деловой активности из-за пандемии и не дают поводов для устойчивого оптимизма, тем не менее стабилизация инфляции около 3,7% и ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики ЦБР поддерживают спрос на рублевые облигации. Вчера зампред ЦБР по ДКП Алексей Заботкин подтвердил, что регулятор по-прежнему видит преобладание дезинфляционных факторов в 2021 году и рассчитывает продолжить в течение следующего года проведение мягкой денежно-кредитной политики. По нашим прогнозам, ключевая ставка ЦБР будет находится в диапазоне 4,0 – 4,25% как минимум до середины 2022 г.

Сегодня и на горизонте недели ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 6,10 – 6,25% годовых.