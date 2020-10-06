ПСБ: Нефть растет на краткосрочных факторах

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Финальные результаты PMI в секторе услуг за сентябрь в Европе вышли лучше ожиданий, что оказало нефти поддержку. Декабрьский фьючерс Brent вырос почти на 6%, закрепившись выше 40 долл./барр. Также в плюс сыграли новости об очередном шторме Дельта, который может трансформироваться в ураган: с нефтяных офшорных платформ Мексиканского залива уже начата эвакуация. В дополнение продолжается массовая забастовка рабочих в Норвегии, что пока приводит к остановке 79 тыс. барр. сырой нефти в день.

Тем не менее, мы отмечаем, что это краткосрочные факторы поддержки и рассчитываем на возврат котировок нефти в более оправданную фундаментально зону 38-40 долл./барр. по мере их исчерпания. Сегодня в фокусе статистика по запасам от API.