Комментарии

ПСБ: Нефть растет на краткосрочных факторах

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Финальные результаты PMI в секторе услуг за сентябрь в Европе вышли лучше ожиданий, что оказало нефти поддержку. Декабрьский фьючерс Brent вырос почти на 6%, закрепившись выше 40 долл./барр. Также в плюс сыграли новости об очередном шторме Дельта, который может трансформироваться в ураган: с нефтяных офшорных платформ Мексиканского залива уже начата эвакуация. В дополнение продолжается массовая забастовка рабочих в Норвегии, что пока приводит к остановке 79 тыс. барр. сырой нефти в день.

Тем не менее, мы отмечаем, что это краткосрочные факторы поддержки и рассчитываем на возврат котировок нефти в более оправданную фундаментально зону 38-40 долл./барр. по мере их исчерпания. Сегодня в фокусе статистика по запасам от API.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о связи мутаций с иммунитетом к коронавирусу
В Иркутске может появиться памятник врачам-героям, сражающимся с коронавирусом
Треть россиян считают меры правительства по защите от коронавируса недостаточными
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги