Комментарии

ПСБ: Сегодня утром на рынках преобладают умеренно позитивные настроения

Учитывая внешний фон, сегодня в начале сессии ожидаем попыток продолжения восстановления на российском рынке. Преобладание покупок в российских акциях позволит индексу МосБиржи сделать еще один шаг к отметке 2900 пунктов

Сегодня в начале дня ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на умеренный подъем цен на нефть утром, у рубля может не хватить сил для роста

Ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики ЦБР на горизонте 2021 г. поддерживают спрос на рублевые облигации

Норникель (ПОКУПАТЬ) оценивает ущерб окружающей среде из-за аварии в 21,4 млрд руб - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Расчет компании почти в семь раз меньше суммы экологического ущерба, которая по мнению Росприроднадзора должна быть возмещена. Норникель неоднократно признавал необходимость выплаты штрафа, но настаивал на пересмотре этой суммы. В компании не согласились с примененным максимальным повышающим коэффициентом, объемами вылившегося дизтоплива и площадью загрязнения. Более того, Норникель указал на необходимости вычесть из суммы штрафа уже понесенные на ликвидацию аварии расходы в 12 млрд. руб. Если Норникелю удастся сократить размер штрафа, что это окажет позитивное влияние на финансовые показатели и, как следствие, позволит рассчитывать на сохранение высоких дивидендных выплат. Рассмотрение иска в арбитражном суде Красноярского края назначено на 12 октября.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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