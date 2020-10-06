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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 октября: 4 771,6802 руб/1 г золота и 60,0700/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 771,6802 руб.
  • 1 грамм серебра - 60,0700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 212,9600 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 814,9902 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,7101 р. (0,31%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,25%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,6001 р. (1,41%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,7698 р. (0,22%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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