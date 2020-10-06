«Фридом Финанс»: Возвращение Трампа в Белый дом вернуло инвесторам уверенность

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 5 октября американские индексы завершили ростом. Индекс S&P 500 поднялся на 1,80%, достигнув 3409 пунктов, Dow Jones прибавил 1,68%, NASDAQ – 2,32%. Оптимизм инвесторов был обусловлен неожиданно сильными данными по деловой активности в сфере услуг за сентябрь, возвращением Трампа в Белый дом и некоторым повышением вероятности принятия стимулирующих экономику мер. Все 11 секторов закрылись в плюсе. Лидером роста стал энергетический сектор, прибавивший около 3% на фоне отскока в нефтяных котировках.

Биотехнологическая компания MyoKardia (+57,9%) будет куплена фармацевтическим гигантом Bristol-Myers Squibb за $13 млрд.

Дональду Трампу назначили экспериментальный препарат Regeneron (+7,13%) для лечения от коронавируса.

Ретейлер подержанной одежды The RealReal (+8,47%) анонсировал стратегическое партнерство с брендом Gucci для развития в сегменте люкс.

Сегодня мировые фондовые площадки корректируются вниз после роста накануне. Новостной фон не насыщен событиями. Сегодня выступит глава ФРС Джером Пауэлл, но изменений в риторике не ожидается. Вероятно, председатель ЦБ вновь расскажет об экономических перспективах, прокомментирует данные по рынку труда за сентябрь, а также повторно укажет на потребность в новых фискальных стимулах.

Вчера обсуждение стимулирующих экономику мер продолжилось, но прогресса достичь по-прежнему не удается. Между тем вместе с рейтингами Джозефа Байдена растут шансы на будущее доминирование демократической партии в Конгрессе, что усиливает вероятность принятия достаточно крупной программы стимулов после выборов.

Инвесторы начинают ребалансировку портфелей в ожидании нового сезона отчетов, который стартует на следующей неделе, в связи с этим не исключены всплески волатильности в отдельных бумагах. Риск роста заболеваемости является ключевым, поэтому вчерашний позитив может оказаться краткосрочным.

Азиатские фондовые индексы завершили сессию в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 0,52%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,90%. Европейские индексы консолидируются. EuroStoxx 50 снижается на 0,15%.

Аппетит к риску усиливается. Ставка по 10-летним трежерис поднялась до 0,76%. Фьючерс на нефть Brent растет выше $41,5. Золото подорожало до $1910.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в предполагаемом диапазоне 3365-3430.

Значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Сегодня квартальный отчет представит Paychex, один из лидеров в сегменте сервисов для управления трудовыми ресурсами. Согласно консенсус-прогнозу, выручка компании снизится на 10% г/г, до $895 млн, скорректированная EPS уменьшится с прошлогодних $0,71 до $0,55. В фокусе внимания будут прогнозы менеджмента на 2021 финансовый год, начавшийся для компании в июне.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 22 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 выглядит заметно сильнее, но все еще склонен к продолжению среднесрочного бокового движения, так как ключевой уровень сопротивления 3430 пока не был преодолен. Впрочем, шансы на рост выше этого уровня увеличиваются: торговая сессия завершилась над 50-дневной скользящей средней, а индикаторы RSI и MACD указывают на вероятность продолжения восходящего движения.