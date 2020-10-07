ИАЦ «Альпари»: Отдельные бумаги держат рынок на плаву

Вторник завершается на российском фондовом рынке в «зеленой» зоне, хотя не сказать, что покупатели как-то особенно активны. Индекс МосБиржи выглядит стабильным около 2890 пунктов и может оставаться в коридоре 2875-2915 пунктов. Индекс РТС торгуется возле 1166 пунктов и способен торговаться в пределах 1150-1175 пунктов.

Акции «М.Видео» отлично выросли за последнее время, и вишенкой на этом торте стало решение группы выплатить дивиденды в размере 5,4 млрд рублей. Собрание акционеров запланировано на 9 ноября, но основные решения уже приняты - и бумага после обновления пика на уровне 720 руб. вошла в закономерную коррекцию. На рынке много разговоров о том, что акции «М.Видео» в росте - это краткосрочная история. Но если посмотреть на бизнес в размере текущего времени и перспектив следующих 6-8 месяцев, картина складывается вполне благоприятной. Думается, что после отката акции вернутся к повышению с целью на 750 руб.

Под давлением остаются акции золотопромышленных компаний - «Полюс Золота» и «Полиметалла». В каждом случае есть своя корпоративная история, и они в целом неплохие, но отсутствие в драгметалле потенциала к быстрому росту рынок явно нервирует.

Сегодня восстановился после провала накануне «Аэрофлот», но горизонты, стоит признать, здесь так себе: без фундаментальной опоры в виде возвращения пассажиропотока в нормальное русло мощного подъема не случится.

Доллар США вечером во вторник топчется около 78,10 руб. и почти не меняется, краткосрочные торги сохраняются в пределах отметок 77,75-78,50 руб. Евро стабилен около 92 руб., рамки 91-93 руб. остаются актуальными. Затишье в валютных парах на Московской бирже не должно никого ввести в заблуждение: это просто пауза внутри активных колебаний.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»