Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Отдельные бумаги держат рынок на плаву

Вторник завершается на российском фондовом рынке в «зеленой» зоне, хотя не сказать, что покупатели как-то особенно активны. Индекс МосБиржи выглядит стабильным около 2890 пунктов и может оставаться в коридоре 2875-2915 пунктов. Индекс РТС торгуется возле 1166 пунктов и способен торговаться в пределах 1150-1175 пунктов.

Акции «М.Видео» отлично выросли за последнее время, и вишенкой на этом торте стало решение группы выплатить дивиденды в размере 5,4 млрд рублей. Собрание акционеров запланировано на 9 ноября, но основные решения уже приняты - и бумага после обновления пика на уровне 720 руб. вошла в закономерную коррекцию. На рынке много разговоров о том, что акции «М.Видео» в росте - это краткосрочная история. Но если посмотреть на бизнес в размере текущего времени и перспектив следующих 6-8 месяцев, картина складывается вполне благоприятной. Думается, что после отката акции вернутся к повышению с целью на 750 руб.

Под давлением остаются акции золотопромышленных компаний - «Полюс Золота» и «Полиметалла». В каждом случае есть своя корпоративная история, и они в целом неплохие, но отсутствие в драгметалле потенциала к быстрому росту рынок явно нервирует.

Сегодня восстановился после провала накануне «Аэрофлот», но горизонты, стоит признать, здесь так себе: без фундаментальной опоры в виде возвращения пассажиропотока в нормальное русло мощного подъема не случится.

Доллар США вечером во вторник топчется около 78,10 руб. и почти не меняется, краткосрочные торги сохраняются в пределах отметок 77,75-78,50 руб. Евро стабилен около 92 руб., рамки 91-93 руб. остаются актуальными. Затишье в валютных парах на Московской бирже не должно никого ввести в заблуждение: это просто пауза внутри активных колебаний.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Число заражений коронавирусом в России осенью будет больше, чем весной
Всё будет удались: в дистанционной работе бизнесу не нравятся только отчеты
Вакцина от коронавируса будет стоить в пределах 1 тысячи рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги