ПСБ: К середине недели оптимистичные настроения на мировых рынках ослабли

Поводом послужили заявления президента США Д. Трампа о приостановке до завершения выборов обсуждения в Сенате нового пакета стимулов. На этом фоне американские индексы по итогам торгов потеряли в пределах 1,3-1,6%, индекс доллара подрос, а цены на золото не удержались выше уровня в 1900 долл./унц. Последние недели информация о мерах поддержки и их скором принятии выступала поддерживающим фактором для динамики рисковых активов. Политики солидарны в необходимости дополнительного стимулирования, но не могут прийти к консенсусу в сумме расходов. Проект демократов предполагает 2,2 трлн. долл, республиканцев – 1,6 трлн. долл. Тем не менее приостановка, а не отказ от госстимулов позволяет участникам рынков сохранять слабый оптимизм. Стоит отметить, что риторика Д. Трампа идет вразрез с высказываниями главы ФРС Дж. Пауэлла, который вчера в очередной раз заявил о необходимости мер фискального стимулирования, чтобы избежать рецессии. По-прежнему сохраняется высокая неопределенность дальнейшей динамики восстановления экономики. Из вчерашней статистики выделим, дефицит торгового баланса США, который в августе на фоне увеличения импорта при сокращении дефицита торговли с Китаем достиг нового исторического рекорда -67,1 млрд. долл.

Сегодня утром мировые рынки торгуются разнонаправленно. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики, фьючерсы на индексы США в небольшом плюсе. На динамику рынков в течение дня может повлиять отчет ФРС с заседания 15-16 сентября. Протоколы потенциально могут содержать детали дискуссии об условиях, необходимых для повышения ставки в соответствии с новым подходом центрального банка к достижению средней инфляции. Они также могут показать, обсуждались ли дополнительные покупки активов. Напомним, что предыдущая публикация была воспринята инвесторами негативно, что привело к коррекции на рынках. По нашему мнению, негативное влияние геополитических и экономических рисков сохраняется, что в ближайшие недели будет способствовать преобладанию коррекционных настроений.

Вчера индекс МосБиржи (+0,4%) смог продолжить инерционный рост. Неплохую динамику показали преимущественно бумаги нефтегазового сектора, спросом пользовались акции Алроса (+3,2%), дорожающие в ожидании неплохих данных по продажам алмазов в конце недели. Сегодня, учитывая смешанные настроения на глобальных рынках и негативное влияние геополитики, индекс МосБиржи, по нашему мнению, способен откатиться к нижней границе диапазона 2850-2900 пунктов. При этом поддержку может не оказать и динамика нефтяных котировок.