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«Фридом Финанс»: Падение натолкнулось на сопротивление

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: 

Динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции НОВАТЭКа (+3,81%). В аутсайдерах оказались бумаги Полюса (-2,85%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 78-79.

Снижение на фондовых площадках приостановилось. Поддержку отечественному рынку и рублю оказала нефть, которая растет на сообщениях о приближении мощного урагана к побережью США. Американский рынок поддержали новости внутренней политики. Мы не считаем появившиеся драйверы роста прочными и долговременными. Повышение цены на нефть из-за погодных катаклизмов в Мексиканском заливе носит сезонный характер и длится обычно до двух недель — до завершения урагана. Основные риски сохраняются. Среди них в первую очередь предвыборная кампания в США, а также финансовые результаты за прошедший квартал и прогнозы корпораций на период с октября по декабрь.

Минфин проведет аукцион ОФЗ. В качестве базового будет предложен выпуск 29013, уже имевший успех на размещении. Сейчас он торгуется по 98,5%, я не ожидаю появления существенного дисконта. Объем ликвидности большой, и это подхлестывает спрос. Другая бумага — это пятилетний выпуск с фиксированным купоном. За неделю она подорожала на 0,5 п.п., что делает ее покупку менее выгодной. Объем размещения, по всей видимости, превысит 100 млрд руб.

Ожидаем боковое движение. Рынок будет следовать за внешними площадками. Из локальных событий в фокусе результаты IPO Совкомфлота. Прогноз для пары USD/RUB: 77,50-78,50, ориентир для индекса Мосбиржи: 2850-2900 пунктов.

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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