«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 7 октября в коридоре 1155-1180 пунктов

Во вторник, 6 октября, основные европейские фондовые рынки закрылись ростом, а американские — снижением. Вслед за Европой вырос и рынок российских акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,38%. Долларовый индекс РТС вырос сильнее, на 0,92%. Среди лидеров роста — «Новатэк» (+3,42%) и «Алроса» (+3,23%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 1,34%.

Утром среды большинство индексов стран АТР росло на 0,8-1,3%. Исключением был японский Nikkei 225, который терял скромные 0,05%. %. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 364 п., на 0,33% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2865-2920 пунктов, по индексу РТС — 1155-1180 пунктов.

В отличие от акций рубль накануне снизился. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 78,4650 руб. (+36 коп.). Европейская валюта выросла до 92,0700 руб. (+1 коп.). Разница в динамике двух валют связана с укреплением доллара на мировом рынке. Так, валютная пара EURUSD снизилась накануне с 1,1780 до 1,1730.

Утром среды нефть демонстрировала умеренный рост к уровням вчерашнего вечера. Это может оказать некоторую поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составялет 77,7-79,2 руб., для европейской валюты — 91,1-93,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»