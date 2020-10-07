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ПСБ: Ждем возврата Brent в 40-42 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ 

Рынок нефти все еще поддерживается за счет краткосрочных факторов: урагана в Мексиканском заливе и забастовки рабочих в Норвегии. Все это ограничивает добычу нефти, снижая навес предложения, но - временно. В минус нефти играет неожиданно резкое прекращение Д.Трампом всех переговоров по стимулам для экономики США до выборов в ноябре и невнятная статистика по запасам от API. Так, запасы сырой нефти выросли на 0,9 млн барр., запасы бензинов сократились на 0,8 млн барр., дистиллятов - на 1 млн барр.

Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. Ждем схожих результатов с API. Полагаем, что нефть Brent будет сегодня находиться под давлением, учитывая негатив по стимулам. Рассчитываем на возврат в 40-42 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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