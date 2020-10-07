ПСБ: К середине недели оптимистичные настроения на мировых рынках ослабли

Сегодня, учитывая смешанные настроения на глобальных рынках и негативное влияние геополитики, индекс МосБиржи, по нашему мнению, способен откатиться к нижней границе диапазона 2850-2900 пунктов. При этом поддержку может не оказать и динамика нефтяных котировок

Учитывая внешний фон, в начале сессии ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль отступит ниже 78,3 рубля

Спрос на облигации развивающихся стран может снизиться, если пакет новых бюджетных стимулов США окажется меньше ожиданий рынка и будет принят с задержкой

С сегодняшнего дня акции Совкомфлота (ПОКУПАТЬ) начнут торговаться на бирже - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Совкомфлота и считаем, что бумага имеет потенциал роста. Нижняя граница ценового диапазона в 105 рублей за акцию соответствует нашим ожиданиям. В краткосрочной перспективе мы полагаем, что «розничные» инвесторы окажут поддержку ликвидности акций и объемам торговли, повышая привлекательность бумаги. Основными драйверами роста в долгосрочной перспективе станут развитие арктических проектов и переход к фазе восстановления/роста мировой экономики. По окончании пандемии, компания сможет чувствовать себя лучше своих мировых конкурентов, а потенциал ослабления рубля будет играть ей на руку.

ПАО «Промсвязьбанк»

Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия