ПСБ: Сегодня спрос на облигации развивающихся стран может снизиться из-за корректировки ожидаемых объемов и сроков новых бюджетных стимулов США

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник цены рублевых облигаций продолжили расти. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 7 б.п., до 6,11% годовых. Инвесторы активизировали покупку рублевых облигаций вместе с остальными ЕМ на фоне ожиданий новых бюджетных стимулов США, которые усилились в связи с информацией о том, что Дональд Трамп инфицирован Covid-19.

Минфин РФ сегодня на аукционах предложит инвесторам ОФЗ-ПК 29013 (погашение 18.09.2030) в безлимитном объеме и ОФЗ-ПД 26234 на 30 млрд руб. (погашение 16.07.2025). С учетом увеличения плана заимствований в четвертом квартале до 2 трлн руб. ожидаем, что сегодня Минфин будет стремиться разместить флоатеры на 130 – 150 млрд руб.

Сегодня, в связи с новостями о решении Дональда Трампа остановить переговоры о новых бюджетных стимулах до окончания выборов, ожидаем снижения спроса на риск развивающихся стран. Доходность 10-летних ОФЗ может вернуться в середину диапазона 6,10 – 6,20% годовых.