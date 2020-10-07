«Фридом Финанс»: Пауза в переговорах – пауза в росте

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 6 октября американские индексы завершили падением, хотя находились в зеленой зоне большую часть сессии. Индекс S&P 500 снизился на 1,40%, до 3361 пункта, Dow Jones потерял 1,34%, NASDAQ упал на 1,57%. Распродажи спровоцировало поручение Трампа приостановить переговоры по пакету стимулов до выборов. Защитный сектор коммунальных услуг выглядел наиболее сильным: его котировки повысились на 0,86%. Слабость акций технологических гигантов была вызвана усилением антимонопольных рисков.



Разработчик ПО для анализа данных Alteryx (AYX: +28,2%) объявил о назначении нового CEO и улучшил прогноз по выручке на третий квартал.



Boeing (BA: -6,8%) разочаровал инвесторов прогнозом по индустрии на следующее десятилетие. Ожидаемый концерном спрос на самолеты снижен на 11%.



General Electric (GE: -3,74%) получила уведомление от SEC в связи с расследованием о признании доходов. Рассматривается подача иска за возможные нарушения закона о ценных бумагах.



Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе инвесторов перспективы принятия нового пакета стимулирующих мер в США. С одной стороны, на рыночные настроения негативно влияет приостановка переговоров о новом пакете фискальных мер поддержки экономики. С другой стороны, Дональд Трамп призывает Конгресс одобрить отдельный законопроект о прямых выплатах безработным, что сглаживает негативный эффект от его высказываний. Вчера глава ФРС Пауэлл, как и ожидалось, повторил, что с фискальными стимулами восстановление экономики будет гораздо быстрее. У участников рынка уже нет сомнений в том, что новые меры поддержки будут приняты в ноябре-декабре, однако их объем остается под вопросом.



Статистика по заражениям COVID-19 остается в поле зрения инвесторов, так как сезонное ослабление иммунитета приводит к быстрому распространению инфекции в Европе. Увеличение вероятности введения строгих ограничительных мер в любой момент может ухудшить настроения инвесторов. Перечисленные факторы неопределенности снижают аппетит к риску и способствуют сохранению волатильности.

Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно. Японский Nikkei снизился на 0,05%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,09%. Европейские индексы консолидируются. EuroStoxx 50 снижается на 0,15%.



Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис увеличивается до 0,76%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $41,8. Золото поднимается до $1890.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3330-3400.



Значимой макростатистики сегодня не запланировано.



Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 25 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако его рост от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Технически S&P500 выглядит неустойчиво, так как накануне образовался свечной паттерн «медвежье поглощение», который может указывать на краткосрочный разворот. В среднесрочной перспективе индекс широкого рынка склонен к продолжению бокового движения в диапазоне 3200-3430 пунктов.

