«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи реагирует снижением на внешний фон

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Индексы США растут, прибавляя более 1% после заявления Трампа о готовности согласовать антикризисный пакет в части отдельных адресных программ помощи экономике. Однако европейские биржи показывают отрицательную динамику с падением в пределах 0,5%. Азия этим утром закрылась разнонаправленно, дав импульс роста фондам развивающихся стран. Индекс MSCI Emerging markets растет на 1%.

Нефть, напротив, дает негативный сигнал. Brent теряет до 3% после того, как с начала этой недели вырос на 8,5%. Триггером роста была непогода в зоне добычи в Мексике и США, но теперь котировки возвращаются к более равновесным ценам. Дополнительное давление оказали вышедшие сегодня вечером данные по запасам сырья в США – они выше ожиданий (+0,5 млн против прогнозируемых +0,3 млн). Сегодняшний диапазон колебаний Brent составил $41,5-42,5. Мы ожидаем на ближайших сессиях снижение не дальше $40,5. При выходе позитивных новостей можем увидеть краткосрочный рост до $43 за бочку.

Под влиянием данных факторов, в особенности цен на нефть, российский рынок сегодня существенно снижается. Движение вниз по индексу РТС составило около 2%. Минимум торгового дня – 1140 пунктов, что недалеко от 4-месячного минимума, на который РТС падал в минувшую пятницу. Сейчас мы наблюдаем формирование нового локального дна, которое при негативном сценарии может оказаться на уровне около 1100 пунктов. В позитивном сценарии к концу этой недели мы ожидаем закрепление РТС выше 1170 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи реагирует на внешний фон снижением в пределах 1,5%. Дневной диапазон колебаний составил 2840-2890 пунктов. Рынок почти полностью растерял прирост последних трех сессий и сейчас находится на минимумах с конца июля. На ближайших следующих сессиях мы закладываем слабое восстановление с ростом индекса Мосбиржи не выше 2900 пунктов.

Среди немногочисленных растущих бумаг сегодня выделяются акции АФК Системы. Бумаги компании продолжают ралли в связи с подготовкой онлайн-магазина Ozon к IPO Дополнительной динамики акциям добавила новость о начале клинических испытаний вакцины Спутник V на базе клиник Медси. Котировки АФК Системы сегодня вышли на максимум с февраля 2017 года. На наш взгляд, ралли может усилиться в ближайшие недели. Акции Системы способны взять отметку 25 рублей на штуку, что на 6% выше текущих уровней.

Российская валюта слабо укрепляется к доллару и евро. Валюта США сегодня с отметок вблизи 78,5 отошла ниже 78, но затем вернулась в середину данного диапазона. У евро размах колебаний составил 91,6-92,4. К концу дня валюта также держится в середине своего дневного коридора. Рубль пока еще не может преодолеть нисходящий тренд, поэтому на ближайших сессиях мы не исключаем повторный рост доллара до 79 и евро до 93 за единицу валюты.