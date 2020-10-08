ПСБ: Всемирный банк считает, что масштабная поддержка малого и среднего бизнеса в период пандемии нерациональна

Всемирный банк (ВБ) в докладе о влиянии пандемии на малый и средний бизнес (МСБ) указывает, что масштабная поддержка МСБ, оказываемая Россией, может впоследствии не оставить ресурсов для восстановления экономики (в т.ч. поддержке перспективных МСБ на этапе восстановления). В рамках доклада вопрос о нецелесообразности господдержки поднимается в разрезе вопросов о «запасе прочности» МСБ и возможности адаптироваться к новым изменившимся условиям. Исследование в рамках индекса RSBI уточняет и вносит коррективы в вышестоящие вопросы относительно российского МСБ. Мы считаем, что поддержка малых предприятий – логична и может быть достигнута без риска недостатка средств в период восстановления экономики.

Аналитики ВБ сравнили влияние «коронакризиса» на МСБ в одинаковых секторах в 13 странах (на основе опросов предприятий), в т.ч. и в России. Из чего сделали вывод, что масштабная поддержка МСБ сейчас не целесообразна, а смысл имеет только поддержка тех МСБ, которые способны обеспечить восстановление экономики и только на долгосрочную перспективу. При этом в России определенные продвижения в пользу долгосрочной поддержки МСБ уже сделаны: в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» 29 сентября утверждены структурные изменения, направленные на создание инфраструктуры, сопровождающей рост МСП на всех стадиях. Ожидается, что новая инфраструктура позволит агрегировать данные о всех МСБ и сделать более плавным переход от облегченного к стандартным налоговым режимам.

По данным ВБ, основная проблема при возобновлении бизнеса заключается в том, смогут ли МСБ адаптироваться к новой среде после пандемии и принять новые бизнес-модели или нет. В рамках исследования по индексу малого и среднего бизнеса RSBI, проводимого Промсвязьбанком и Опорой России, также поднимался этот вопрос. В результате опросы показали, что во время 1 волны коронавируса только 2% МСБ были готовы сменить вектор деятельности, а в августе 2020 г. это число достигло уже 11%. Улучшилась также доля тех, кто внес преобразования в текущую деятельность и вышел на стабильное функционирование – в марте доля таких МСБ составляла 17%, а в августе - 32%. Таким образом, мы видим достаточно быструю адаптацию МСБ к изменяющимся условиям.

Также в докладе поднимался вопрос о запасе прочности МСБ в сравнении с более крупным бизнесом – по данным ВБ, в среднем МСБ обладают ликвидностью для покрытия постоянных затрат в течение 2,5 месяцев, что на три недели меньше, чем у крупного бизнеса. Результаты RSBI в целом подтверждают выводы ВБ: по данным апрельского опроса, среди компаний, пострадавших от пандемии, 12% имели запас прочности менее, чем на месяц, а 35% - на срок от одного месяца до трех.

Таким образом, опросы МСБ в рамках индекса RSBI показывают, что МСБ способны к быстрой адаптации и оказанные меры поддержки дают положительные результаты. Мы считаем, что поддержка сектора МСБ – логична, так как он формирует около 20% ВВП. Также отметим, что в условиях текущего уровня гос.долга и сокращающихся расходов на его обслуживание (из-за снижения ключевой ставки), государство может продолжать поддержку МСБ без значительных рисков недостатка средств на период восстановления.