ИАЦ «Альпари»: «Медведи» снова сильны

Российский фондовый рынок сегодня в «красном» и распродает то, что купил до этого. Индекс МосБиржи упал к 2846 пунктам и может просесть до 2835 пунктов. Индекс РТС снизился к 1146 пунктам и выглядит подверженным сползанию вплоть до 1120 пунктов.

В плюсе не так много ценных бумаг. Акции «Системы» продолжают подъем с поддержкой положительных новостей в виде IPO «Озона». Акции «Полюс Золота» и «Полиметалла» чуть дорожают, хотя само золото под давлением и падает к $1888. Новости об атаках на киргизский аффинажный завод вряд ли являются сильным положительным драйвером для акций отечественных золотопромышленников, поэтому будем считать, что здесь есть идея «защитной» бумаги и технический отскок после распродаж ранее.

Под сильным давлением сегодня бумаги «Аэрофлота», которые тянут вниз более ранние новости об SPO. Кроме того, выраженным негативом для акций авиаперевозчика является статистика по ковиду: чем больше численность новых заболеваний, тем больше рисков введения новых ограничительных мер — обязательно коснутся и пассажирских перевозок тоже. Без потребителя «Аэрофлот» не взлетит. Бумаги обновили очередной минимум на уровне 65 руб., и если негатив будет преобладать, новой целью продавцов станет область 63,50.

Минфин РФ сегодня разместил ОФЗ, как обычно на аукционах по средам, и привлек в бюджет 315,7 млрд руб. К слову, это произошло практически наравне со спросом, что бывает достаточно редко. У Минфина на этот квартал очень амбициозные планы по привлечению капитала, поэтому старт оказался резвым.

Тот же Минфин с сегодняшнего дня начал продавать валюту на внутреннем рынке капитала объемом вдвое больше, чем было за прошедший отчетный период. Об этих намерениях было известно еще в начале недели, тогда же инвесторы эмоционально отыграли эти новости. Сегодня в валютном секторе есть спрос на валюту на фоне успешных аукционов по продаже ОФЗ вкупе с расширением долларовой ликвидности, и рубль движется в позитивном ключе, в противовес внешнему фону и сырьевой динамике.

Доллар США вечером стоит 78,11 руб. и сохраняется в рамках 77,75-78,50 руб. На слишком бурное укрепление российской валюты рассчитывать не имеет смысла —фундаментально рубль все равно слаб, как ни крути. Однако кратковременные отскоки закономерны и нужны. Евро стоит 92,00 руб., вечером почти не меняет своего положения и сохраняет за собой диапазон 91-93 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»