ПСБ: Рынок ушел ниже важной поддержки

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский фондовый рынок снизился на противоречивом внешнем фоне. Основным фактором давления выступила негативная динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 2%, отступив в район 41,7 доллара за баррель. При этом динамика западных площадок сдерживала продажи в наших акциях. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавили 1,6% и 1,4% соответственно. На таком фоне к 18.15 мск индекс МосБиржи упал на 1,8%, отступив в район 2842 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ИнтеРАО, Аэрофлота и Мечела, потерявшие более 2,5%. Из высоколиквидных бумаг выделим Газпром (-2,1%), снижавшийся на новостях о штрафе от польского антимонопольного ведомства. Лучше рынка торговались Система и Полиметалл, прибавившие 2,1% и 0,9% соответственно. Отметим, что индекс МосБиржи в ходе сегодняшних торгов отступил ниже поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов. Данный факт с технической точки зрения говорит в пользу продолжения негативной динамики на нашем рынке. При этом целью снижения может стать район 2700-2750 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль продемонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,3%, торгуясь в районе 78,3 рубля, евро прибавил символические 0,02%, удерживая позиции выше 92 рублей. В ходе торгов рубль смог укрепиться к доллару несмотря на существенное снижение рынка энергоносителей. Отметим, что в последние месяцы наблюдается снижение корреляции между национальной валютой и ценами на нефть. При этом, пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 77,5-80 рублей. Пока мы не видим поводов для выхода из данных рамок. Сохраняющиеся внешние риски не позволят рублю продолжить восстановление, однако текущие уровни рынка энергоносителей, даже с учетом возможного дальнейшего снижения в диапазон 38-40 долларов по нефти марки Brent, не дают повода для подъема американской валюты выше 80 рублей.