ПСБ: Сегодня утром на рынках преобладают позитивные настроения

Учитывая внешний фон, сегодня в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи предпринять попытку отыгрыша части вчерашних потерь и подъема выше 2850 пунктов



Сегодня в начале торгов ожидаем бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам. Основным фактором станет консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия среды



Минфин РФ форсирует выполнение квартального плана заимствований за счет флоатеров. На фоне ослабления санкционных рисков доходность 10-летних ОФЗ может уйти ниже 6,0% годовых.

Газпром (ПОКУПАТЬ): решение UOKiK свидетельствует о желании противодействовать "Северному потоку 2" любыми мерами, будет обжаловано - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Озвученный Польшей штраф - огромен, 15% капитализации Газпрома. Мы полагаем, что Газпром и европейские партнёры, кредиторы проекта будут его обжаловать. Газпром также вчера выпустил сообщение об этом. Новость краткосрочно негативна для Газпрома, но учитывая избыточный характер данного штрафа и тот факт, что в Польше Газпром никакой деятельности не ведет, акции отреагировали скромным снижением - всего на 2% по итогам дня. Северный поток-2 периодически сталкивается с различными препонами, тем не менее работа продолжается, и мы считаем в базовом сценарии, что он будет реализован. Напомним, что до финала осталось не так много: проект готов уже на 97%. С учетом «зеленого» света от Дании, в ноябре можно ожидать возобновления строительных работ.