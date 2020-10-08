«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 8 октября в коридоре 1135-1155 пунктов

В среду, 7 октября, основные европейские индексы закрылись разнонаправленно, американские завершили день ростом. Несмотря на оптимизм на западе, российский рынок заметно снизился. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,74%. Долларовый индекс РТС снизился сильнее, на 2,11%. Среди лидеров снижения – «Аэрофлот» (-2,52%) и «МТС» (2,41%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 1,91%.

Утром четверга биржи стран АТР торговались разнонаправленно: Австралия и Япония росли, Гонконг снижался. Это задало нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 426 п., на 0,55% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2815-2870 пунктов, по индексу РТС — 1135-1155 пунктов.

В отличие от акций рубль накануне укрепился. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 78,0225 руб. (-44,25 коп.). Европейская валюта снизилась до 91,8350 руб. (-23,5 коп.). Более сильное падение доллара связано с ростом валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,1730 до 1,1760. Утром четверга нефть торговалась вблизи уровней закрытия среды. Это, как и в случае с акциями, задает нейтральный внешний фон перед началом торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 77,2-78,8 руб., для европейской валюты — 90,9-92,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»