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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 октября: 4 740,2300 руб/1 г золота и 59,0800/1 г серебра

ЦБ РФ с 8 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 740,2300 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,0800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 169,2600 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 925,2900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 87,3301 р. (1,81%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2600 р. (3,68%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 74,7700 р. (3,33%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5699 р. (0,03%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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