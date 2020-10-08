«Фридом Финанс»: Видеообращение Трампа вдохновило покупателей

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 7 октября американские фондовые площадки завершили уверенным ростом. Индекс S&P 500 поднялся на 1,74%, достигнув 3419 пунктов, Dow Jones прибавил 1,91%, NASDAQ — 1,88%. Все входящие в индекс широкого рынка 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Лучше других выглядели производители сырья и материалов (+2,62%). Оптимизм инвесторов был обусловлен обсуждением точечных мер поддержки экономики. Опубликованные протоколы заседания ФРС не содержали практически ничего нового.

Фармацевтическая компания Eli Lilly (LLY: +3,4%) представила результаты тестов препарата от коронавируса на одобрение FDA для экстренного использования в США. Levi Strauss (LEVI: +5,1%) продемонстрировал сильные квартальные результаты благодаря росту онлайн-продаж. Выручка и EPS оказались лучше ожиданий. Крупная беттинговая компания DraftKings (DKNG: -6,1%) совершила дополнительную продажу 32 млн акций по $52 с дисконтом 8,4%. Фонд Sachem Head Capital Management приобрел долю в Elanco Animal Health (ELAN: +13,6%) объемом $1,2 млрд, назвав акции компании недооцененными. Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику. В фокусе инвесторов находятся возможные меры поддержки экономики США, к которым накануне призвал президент. Нэнси Пелоси и Стивен Мнучин продолжат начатое вчера обсуждение пакета поддержки авиаотрасли. Участники рынка ждут начала переговоров по единовременной выплате американцам $1200.

Видеообращение Трампа, вышедшее после закрытия основной сессии, вселило оптимизм в инвесторов. Президент США отметил эффективность препарата для лечения COVID-19 от компании Regeneron, который, по словам Трампа, сыграл «ключевую роль» в улучшении его самочувствия. Глава Белого дома объявил, что этот препарат может быстро получить одобрение и будет бесплатен для американцев.

Вице-президент Майкла Пенса и кандидата от демократов Камала Харрис провели дебаты. Пенс выглядел чуть более убедительно, но маловероятно, что это поможет Трампу набрать больше голосов избирателей.

Азиатские фондовые индексы завершили сессию без единой динамики. Японский Nikkei вырос на 0,96%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,20%. Европейские индексы в плюсе. EuroStoxx 50 прибавляет 0,25%. Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,77%. Фьючерс на нефть Brent растет до $42,5. Золото поднимается выше $1890. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку преодолеть уровень 3430 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю (прогноз: 820 тыс. против 837 тыс. неделей ранее). Мы не исключаем, что из-за увольнений и отправки сотрудников неоплачиваемый отпуск крупными корпорациями, например Disney, итоговый показатель будет выше консенсуса.

Сегодня о квартальных результатах сообщит сеть пиццерий Domino’s Pizza (DPZ). По прогнозу, выручка компании увеличится на 16% г/г, до $953 млн, при росте скорректированной EPS с $2,05 годом ранее до $2,78. На наш взгляд, компания сохранит лидерство в своем сегменте, однако с начала года акции DPZ уже выросли на 47%, поэтому на отчет мы смотрим осторожно в связи с риском завышенных ожиданий.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 26 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако рост индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 демонстрирует готовность преодолеть ключевой уровень 3430 пунктов. Образовавшийся накануне свечной паттерн «медвежье поглощение» не смог привести к развороту, так как 50-дневная скользящая средняя выступила сильной поддержкой для покупателей. Индикаторы RSI и MACD подтверждают «бычьи» настроения.