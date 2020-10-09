Комментарии

ПСБ: Деловая активность в сентябре в России оставалась повышенной Деловая активность в сентябре в России оставалась повышенной, но риски экономических потерь из-за «второй волны» выросли . Опорой восстановления мировой экономики в сентябре выступал производственный сектор, который в меньшей степени подвержен негативному влиянию «второй волны» пандемии. В секторе услуг восстановительный импульс повсеместно снизился. В России рост потребления электроэнергии подтверждает сигналы индексов PMI, и указывает на сохранение уверенного восстановительного роста в сентябре. Несмотря на хорошие результаты за 3 кв., прогноз динамики реального ВВП России на 2020 год сохранен (-4,2%) из-за возросших рисков торможения, на фоне «второй волны» пандемии. Денис Попов Главный аналитик ПАО Промсвязьбанк

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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