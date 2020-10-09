ПСБ: Индекс МосБиржи не смог перейти к восстановлению

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В четверг российский фондовый рынок предпринял неудачную попытку восстановления, лишь удержав позиции у уровней закрытия предыдущего дня несмотря на позитивный внешний фон. В ходе торгов поддержку нашим акциям оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне приближения урагана Дельта к Мексиканскому заливу ближайший фьючерс на нефть марки Brent подняться выше 42,5 долларов за баррель. Также покупкам способствовала динамика западных площадок, поддержку которым оказала готовность Трампа вернуться за стол переговоров по новому пакету помощи американской экономике. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,1%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1% и 0,5% соответственно.

Несмотря на это к закрытию индекс МосБиржи потерял символические 0,03%, удержав позиции чуть выше 2840 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Аэрофлота (-5,2%), упавшие на фоне проведения компанией допэмиссии, и РусГидро (-4%) – компания первый день торгуется без дивидендов. Из высоколиквидных бумаг выделим снижение акций Сбербанка (-1,3%) – после дивидендного «гэпа», прошедшего на прошлой неделе, бумаги перешли в консолидацию в районе 210 рублей. Лучше рынка торговались Полюс и Алроса, прибавившие более 2%. Отметим, что индекс МосБиржи в рамках сегодняшних торгов предпринял попытку отыгрыша отметки 2850 пунктов. Однако сил на закрепление выше данного уровня не хватило, несмотря на хороший внешний фон. Тестирование уровня снизу подтверждает его вчерашний пробой и также говорит в пользу возможности развития сценария дальнейшего снижения с целью в районе 2700-2750 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,6%, торгуясь чуть выше 77,5 рубля, евро потерял 0,8%, отступив в район 91,1 рубля. Рост рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 2,4%, а также некоторое укрепление валют развивающихся стран, за исключением турецкой лиры, поддержали рубль. В результате, пара доллар/рубль предпринимает попытку перехода в нижнюю половину диапазона 75-80 рублей, тестируя поддержку на уровне 77,5 рубля. В случае ее пробоя, следующим уровнем поддержки для американской валюты выступит отметка 73 рубля. Однако пока, учитывая внешние риски, мы не видим поводов для закрепления доллара в ниже 77,5 рубля.