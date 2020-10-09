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«Фридом Финанс»: Коррекция взяла тайм-аут

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: 

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Полюса (+1,65%). В числе аутсайдеров остались бумаги Аэрофлота (-4,95%), продолжающие отыгрывать допэмиссию. Пара USD/RUB колебалась в диапазоне 77-78, укреплению рубля способствовало повышение цены на нефть.

Падение рынка вновь приостановилось. Новостной фон бледный, торговые обороты средние. Динамику определяет ситуация на внешних сырьевых и фондовых площадках. Американский рынок перешел в рост. С технической точки зрения его целью может стать отметка 3600 по индексу S&P500, но реализовать эту цель помогут только сильные финансовые отчеты корпораций и их оптимистичные прогнозы. Мы полагаем, что российский рынок способен последовать в тренде внешних площадок, но наиболее вероятно продолжение начатой коррекции. Лучше рынка, на наш взгляд, будут акции банков. В аутсайдерах окажутся представители потребительского сектора.

Ожидаем смешанную динамику. Рынок будет следовать за внешними площадками. Ориентир для пары USD/RUB: 77,00-77,50, прогноз по индексу Мосбиржи: 2800-2850 пунктов.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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