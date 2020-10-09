ИАЦ «Альпари»: У рынка акций мало идей

Рынок акций РФ в четверг торгуется смешанно, хотя внешний фон выглядит более чем прилично и дает рынкам капитала возможность покупать. Кто-то, и правда, покупает, но большинство все-таки наблюдают за происходящим.

Индекс МосБиржи консолидируется около 2845 пунктов и может закрепиться в коридоре 2815-2855 пунктов. Индекс РТС поднимается на фоне курсовой качки и торгуется по 1156 пункта вечером.

В фокусе биржевого внимания сегодня акции «РусГидро», где идут активные продажи, а бумага сползает к 0,7284 руб. Все довольно просто: сегодня бумага первый день торгуется без дивидендов, поэтому ее слабость хорошо объяснима. Еще день-два и акции вернутся в равновесие и будут пробовать восстанавливаться к 0,7400 руб.

Очень проблемно смотрятся акции «Аэрофлота» с обновлением локального минимума на уровне 62,60 руб. Все бы ничего, но у бумаги нет сильной фундаментальной поддержки в виде анонса возвращения пассажиропотока в норму. Кроме того, инвесторов здорово нервирует отсутствие понимания цены, по которой может пройти SPO. В комплексе все это тянет акции в область 62,00 руб.

Доллар США сегодня корректируется, позволяя рублю стабилизировать положение. Гринбек торгуется по 77,43 руб. и способен колебаться в рамках 77,35-78,40 руб. краткосрочно. Евро снизился в четверг значительно и отступил к 90,96 руб., но границы среднесрочного канала в пределах 91-93 руб. пока сохраним неизменными.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»