ПСБ: Рубль попытается продолжить рост

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Поддержку ему окажут укрепление валют развивающихся стран и закрепление рынка энергоносителей выше 43 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent. Это позволит национальной валюте предпринять попытку продолжения роста, что уведет пару доллар/рубль на старте торгов в район 77,2 рубля. В дальнейшем возможно продолжение укрепления рубля на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть и сохранении интереса инвесторов к рисковым активам. В результате, доллар закрепится в диапазоне 75-77,5 рублей, куда он вернулся благодаря существенному восстановлению рынка энергоносителей в рамках текущей недели.

Напомним, что в четверг рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар и евро снизились на 0,9%, отступив ниже 77,4 и 92 рублей соответственно.