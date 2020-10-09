Комментарии

ПСБ: Рынок нефти завершает неделю ростом

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Ураган Дельта в Мексиканском заливе и забастовка рабочих в Норвегии, - все это создает краткосрочную угрозу предложению нефти, вызывая рост цен. С точки зрения фундаментала мы сохраняем скептический взгляд на рынок нефти, отмечая слабость спроса на фоне неравномерного восстановления мировой экономики и ухудшения ситуации с коронавирусом в мире.

На сегодня ожидаем нефть Brent в зоне 42-44 долл./барр. По мере исчерпания краткосрочный факторов поддержки ждем возврата цен в 38-40 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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