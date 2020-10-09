ИАЦ «Альпари»: Рубль стремиться зацепиться за уровень 77 руб. за доллар

В четверг, 8 октября, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,85%, до 77,35 руб., евро/рубль — на 0,92%, до 90,99 руб., фунт/рубль — на 0,51%, до 100,08 руб. Рубль подорожал к иностранным валютам несмотря на сильное ослабление турецкой лиры. Он стал дорожать с открытия торговой сессии на Мосбирже и усилил позиции, когда началась новая волна роста по нефти с $41,34 до $43,43 долларов за баррель.

Интерес к рисковым активам вернулся после сообщения Дональда Трампа, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси хочет заключить сделку о помощи в связи с COVID-19. Речь шла о сделке по стимулам для авиакомпаний и граждан. Во вторник Трамп остановил переговоры с демократами о новом экономическом пакете, но позже настаивал на одобрении более целенаправленных законопроектов о стимулировании, чтобы компенсировать экономический ущерб от коронавируса.

Несмотря на отсутствие прогресса в переговорах в Вашингтоне фондовые индексы США закрылись в четверг в плюсе (S&P500 +0,80%). Нефть подорожала примерно на 3% в четверг, чему способствовали остановка добычи в Мексиканском заливе США, забастовки рабочих в Норвегии, а также надежды на частичную помощь США в борьбе с коронавирусом.

В пятницу, 9 октября, на торгах в Азии нефть сорта Brent находится на уровне 43,13 (-0,64%). Доллар снижается по всему рынку, фьючерсы на американские индексы растут. Торги на Мосбирже могут открыться снижением по рублевым парам. Учитывая, что сегодня пятница, то закрытие вечерней сессии стоит ожидать в минусе по рублю.

Демократы в Палате представителей Конгресса США рассматривают возможность создания комиссии для оценки состояния здоровья президента США Дональда Трампа, чтобы отстранить его от должности из-за неспособности выполнять свои обязанности. Поэтому позиции рубля могут пострадать перед выходными.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»