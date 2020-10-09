ПСБ: На мировые фондовые рынки вновь возвращается оптимизм

Президент США Д. Трамп изменил свое решение относительно обсуждения нового пакета стимулов американской экономики и выразил надежду на скорое достижение консенсуса с демократами. На протяжении последних двух месяцев меры поддержи выступают одновременно главным источником волатильности и надежд инвесторов. По-прежнему есть вероятность согласования условий между демократами и республиканцами до выборов, пусть и в меньшем объеме (поддержку может получить только авиаотрасль). Между тем среди участников рынков растет уверенность, что новым президентом на выборах может стать Дж. Байден и большинство в Конгрессе перейдет к демократам. Это будет означать принятие масштабного пакета мер поддержки экономики, что поддержит риск-аппетит и сгладит негативный эффект от анонсированного в ходе предвыборной кампании увеличения налогов с корпораций. На этом фоне ключевые американские индексы завершили торги ростом в пределах 0,4-0,8%, индекс S&P 500 на максимальных уровнях за последний месяц. Статистика по числу новых обращений за пособиями по безработице немного превысила ожидания: 840 тыс., против прогнозных 820 тыс., хотя число получающих помощь ушло ниже 11 млн. чел.

Предстоящие выборы и стимулы в США пока уводят на второй план опасения по поводу новых карантинов из-за роста числа зараженных Covid-19, что может ударить по перспективам восстановления мировой экономики.

Сегодня позволяет инвесторам сохранять умеренно-позитивный настрой и возвращение после продолжительных выходных Китая. Так, данные по PMI в сфере услуг КНР по итогам сентября показали рост: 54,8 пунктов (54 пункта месяцем ранее). За исключением Японии, где вышла слабая статистика по доходам, азиатские площадки растут, а Shanghai Composite прибавляет около 1,7%. В зеленой зоне фьючерсы на основные американские и европейские индексы.

Вчера индексу МосБиржи (+0,1%) не удалось закрепиться выше 2850 пунктов. Лучше рынка вновь выглядели бумаги металлургического и горнодобывающего секторов. Сегодня рассчитываем на очередную попытку роста российского рынка. Влияние дивидендных отсечек по ряду бумаг на динамику индекса Мосбиржи будет ограниченным, а при поддержке внешнего фона все же может реализоваться выход выше 2850 пунктов. Из корпоративных событий отметим результаты продаж Алросы за сентябрь. Рынок ожидает улучшения показателей, что выступало фактором роста стоимости акций компании в последние дни.



Роман Антонов

Главный аналитик

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк