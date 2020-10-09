ПСБ: Доходности длинных ОФЗ снижаются к уровням середины августа
Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ
Доходность 10-летних ОФЗ вчера снизилась до 5,96% годовых (-10 б.п. за день и -21 б.п. за неделю). Рост котировок ОФЗ продолжился благодаря ослаблению санкционных рисков и росту нефтяных цен (+11% за неделю). Также покупкам ОФЗ способствует усиление спроса на риск развивающихся стран на фоне ожиданий дополнительных бюджетных стимулов в США.
Риски замедления деловой активности в мире из-за второй волны коронавируса пока игнорируются инвесторами, однако сохраняют актуальность. Поэтому ожидаем, что закрепиться доходности 10-летних ОФЗ ниже 5,9% годовых будет сложно.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.