ПСБ: Доходности длинных ОФЗ снижаются к уровням середины августа

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ вчера снизилась до 5,96% годовых (-10 б.п. за день и -21 б.п. за неделю). Рост котировок ОФЗ продолжился благодаря ослаблению санкционных рисков и росту нефтяных цен (+11% за неделю). Также покупкам ОФЗ способствует усиление спроса на риск развивающихся стран на фоне ожиданий дополнительных бюджетных стимулов в США.

Риски замедления деловой активности в мире из-за второй волны коронавируса пока игнорируются инвесторами, однако сохраняют актуальность. Поэтому ожидаем, что закрепиться доходности 10-летних ОФЗ ниже 5,9% годовых будет сложно.