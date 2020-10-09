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«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 9 октября в коридоре 1145-1170 пунктов

В четверг, 8 октября, большинство западных фондовых площадок закрылось ростом. На волне общего оптимизма инвесторов подрос и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,13%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос заметно сильнее, на 1,30%. Среди лидеров роста – «Русал» (+2,29%) и «Полюс» (+1,91%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,43%.

Утром пятницы большинство индексов стран АТР росло на 0,1-1,8%. Исключением был японский Nikkei 225, который терял 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 450 п., на 0,4% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги, вероятно, начнутся ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2820-2875 пунктов, по индексу РТС — 1145-1170 пунктов. Сегодня «Алроса» опубликует результаты продаж за сентябрь.

Вслед за акциями накануне укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 77,3575 руб. (-66,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 90,9925 руб. (-84,25 коп.). Рубль был поддержан ростом нефтяных котировок. Утром пятницы нефть незначительно снижалась, что может сдержать дальнейшее укрепление рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,6-78,1 руб., для европейской валюты — 90,1-91,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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