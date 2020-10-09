ПСБ: На мировые фондовые рынки вновь возвращается оптимизм

Влияние дивидендных отсечек по ряду бумаг на динамику индекса Мосбиржи будет ограниченным, а при поддержке внешнего фона все же может реализоваться выход выше 2850 пунктов. Из корпоративных событий отметим результаты продаж Алросы за сентябрь. Рынок ожидает улучшения показателей, что выступало фактором роста стоимости акций компании в последние дни

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Поддержку ему окажут укрепление валют развивающихся стран стабилизация рынка энергоносителей

Цены рублевых облигаций восстановились до уровней середины августа благодаря снижению санкционных рисков и росту нефтяных цен

Аэрофлот провел SPO на Московской бирже (ДЕРЖАТЬ) - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания вынуждена проводить дополнительную эмиссию ценных бумаг с целью привлечения дополнительных средств, которые пойдут на погашение долга и операционные расходы в период восстановления. Почти половина средств в ходе размещения будет получена от государства, а другая часть преимущественно от институциональных инвесторов. Компания наиболее сильно пострадала от последствий коронавируса, при этом восстановление международных авиаперевозок происходит более медленными темпами, чем ожидалось. А вливание капитала воспринимается негативно рынком, так как прибыль компании будет распределяться между большим числом акций, размывая доли акционеров.



ПАО «Промсвязьбанк»

Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия