«Фридом Финанс»: Диапазон закрытия пятницы для индекса Мосбиржи составляет 2810-2870 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 снизился на 0,8%, несмотря на продолжившееся активное повышение американских фондовых рынков и значительный, по итогам последних дней, рост цен на нефть. Возможная причина такой слабой реакции российских индикаторов на существенное улучшение внешнего инвестиционного фона – это ухудшение баланса ликвидности на финансовом сегменте, отмеченное в последние недели.

По данным ЦБ, снижение объема наличных денег в обращении и остатков средств на счетах расширенного правительства с середины последней декады сентября составило порядка 2%. Такая ситуация традиционно негативна для рынка. Особенно важно учитывать также существенный рост изъятия ликвидности в результате активизировавшихся продаж валюты в рамках последних решений ЦБ и Минфина и с учетом неподтвержденной информации о директиве правительства к корпорациям сокращать валютные резервы. В то время, как на мировом рынке ликвидность в избытке, в РФ она сокращается.

Бумаги ГМК и Русала стали лидерами роста последних двух сессий на фоне повышения цен на цветные металлы и улучшения информационного фона вокруг бизнеса компаний, а также ожиданий, связанных с возможностью выплат, в итоге, Норникелем дивидендов за 2020 год в рамках акционерного соглашения. Оно предусматривает коэффициент дивидендных 60% от годовой EBITDA и остается в силе до конца 2022 года.

Хуже рынка выглядят торгующиеся с пятницы без дивидендов акции НЛМК (дивидендные выплаты компании за второй квартал 2020 года составили 4,75 рубля на бумагу), МТС (дивиденды за первое полугодие 2020 года – 8,93 рубля на акцию), группы ЛСР (дивиденды за первое полугодие 2020 года составили 20 рублей на акцию), Татнефти (дивиденды составили 9,94 рубля за первое полугодие на акцию каждого вида) и НОВАТЭКа, дивиденды которого также за первое полугодие оказались равны 11,82 рубля на акцию.

С учетом существенного улучшения внешнего информационного фона, сегодня преобладают шансы повышения цен широкого российского рынка акций. Целевые диапазоны закрытия пятницы для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2810-2870 пунктов, 77,10-78,90 рублей и 91,50-92,60 рублей за доллар США и евро соответственно.