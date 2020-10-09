Комментарии

ПСБ: Автокредитование растет вместе с ценами на автомобили

В августе 2020 года средний размер выданных автокредитов составил 852,6 тыс. руб. (+ 10% г/г). Рост объемов автокредитования соотносится с ростом цен на л/а, которые также за год прибавили 11%.
Во время карантинных мер наблюдалась просадка в продажах и автокредитовании. Однако после снятия ограничений эти два показателя быстро восстановились.

В августе продажи автомобилей снизились на 0,5% г/г и составили 137 517 шт. после роста на 7% г/г в июле. В сентябре было продано 154,4 тыс. шт. л/а, что больше значений августа на 3,4% г/г. В январе-сентябре текущего года было продано 1,094 млн, что ниже показателя за тот же период 2019 года на 13,9%.

Основными факторами роста продаж стали: низкие ставки на автокредиты, опасения девальвации рубля, которая приведет к росту цен на автомобили, эффект «отложенного» спроса, а также снижение расходов на летний отпуск.

Среди прочих факторов мы видим, что покупатели стали боле спокойно относиться к снижению стоимости автомобиля по мере его амортизации. Это связано с тем, что цены увеличиваются не только на новые автомобили, но и на автомобили с пробегом.

Средний размер автокредита продолжит увеличиваться вслед за ценами на автомобили. Мы осторожны в прогнозах продаж л/а на конец года и полагаем, что падение продаж л/а составит около 20%, при этом цены на л/а по итогам года могут вырасти примерно на 15%.

ПАО «Промсвязьбанк»

Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия


16999188 16127627
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В Москве могут закрыть ночные клубы и бары из-за коронавируса
“Коронавирус мутировал, тяжелых пациентов значительно больше” – глава регионального минздрава
В Иркутской области откроют еще три ковидных госпиталя
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги