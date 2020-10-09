«Фридом Финанс»: Конгрессмены вернули инвесторам надежду на стимулы

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 8 октября на фондовых площадках США завершились в плюсе. Индекс S&P 500 вырос на 0,80%, достигнув 3447 пунктов, Dow Jones поднялся на 0,43%, NASDAQ прибавил 0,50%. Участники рынка были воодушевлены перспективами принятия фискальных стимулов, а также сообщениями о скором одобрении для продажи препарата от Eli Lilly для лечения COVID-19. Лучше других выглядел энергетический сектор, прибавивший 3,78% на фоне роста цен на нефть.

Инвестбанк Morgan Stanley (MS: +0,6%) объявил о намерении приобрести инвестиционную компанию Eaton Vance (EV: +48,1%) за $7 млрд. IBM (IBM: +6%) планирует выделить бизнес по оказанию инфраструктурных услуг в отдельную компанию. Квартальные результаты Domino’s Pizza (DPZ: -7%) оказались немного лучше консенсуса по EPS и сопоставимым продажам, но акции компании все равно снизились. Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе инвесторов остается обсуждение новых мер поддержки экономики США. Трамп выразил интерес к широкому пакету стимулов. Переговоры между законодателями возобновились, но разногласий у них по-прежнему много, поэтому участники рынка не уверены в том, что стороны смогут договориться обо всех положениях законопроекта до дня президентских выборов.

Инвесторы продолжают игнорировать статистику о COVID-19 и предпочитают фокусировать внимание на достижениях в лечении коронавируса и прогрессе в разработке вакцины. Тем временем эпидемиологическая ситуация в Европе и США продолжает ухудшаться: число заболевших в Штатах достигло максимума с середины августа. Пока инвесторы уверены, что строгих карантинных мер удастся избежать, но даже их слабая вероятность ограничивает аппетит к риску.

Азиатские фондовые индексы завершили сессию без единой динамики. Японский Nikkei снизился на 0,12%, гонконгский Hang Seng упал на 0,31%, а китайский CSI300 вырос на 2,04%, возобновив торги после нескольких праздничных дней. Европейские индексы снижаются. EuroStoxx 50 теряет 0,25%. Аппетит к риску слабеет. Ставка по 10-летним трежерис колеблется около 0,77%. Фьючерс на нефть Brent опустился ниже $43. Золото поднимается выше $1910. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3430-3465 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 25 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к продолжению восходящей динамики. Индекс широкого рынка преодолел ключевой уровень 3430 пунктов. Индикаторы RSI и MACD подтверждают «бычьи» настроения. Следующим значимым сопротивлением будет уровень 3480, а сильной поддержкой для покупателей выступит 50-дневная скользящая средняя на отметке 3375 пунктов.