ИАЦ «Альпари»: Неоднозначная неделя: ничего конкретного

К вечеру пятницы рынок снова в смешанных чувствах: то ли бежать от рисков на всякий случай, то ли покупать, пока есть возможность. Индекс МосБиржи снизился к 2830 пунктам, за неделю рублевый индикатор просел на 0,8%. Индекс РТС подрос до 1163 пунктов, за пять торговых дней этой недели валютный индикатор прибавил 0,9%.

Сегодня стало известно о том, что цена SPO «Аэрофлота» составила 60 руб. за бумагу, и акции перевозчика утянуло еще ниже, к новому локальному «дну» на уровне 59,82 руб. Как будто авиакомпании было мало последствий коронавируса, жестко ударившего по пассажиропотоку, так к ним прибавился и SPO, совершенно не обрадовавший инвесторов. Бумага лежит в нисходящем торговом канале с 17 сентября, и за неполный месяц она «похудела» на 37%. Вполне может быть, что в области 57-62 руб. продажи все же остановятся. Хотя, как уже говорилось неоднократно, помочь перевозчику может только физическое возвращение на борт пассажиров.

Акции «НорНикеля» в пятницу возглавили список рыночных фаворитов. Один из наиболее сильных катализаторов в данном случае заключается в возможности заметного снижения штрафов, «висящих» над компанией. На этом фоне бумага попыталась пробить верхнюю границу краткосрочного торгового диапазона 18565-19395 руб., но импульса пока не хватило.

Доллар США к вечеру торгуется по 76,78 руб., продолжает уступать рублю позиции и корректироваться в соответствии с внешним фоном. Это прекрасно, но стоит понимать, что слишком крепким рублю пока не быть — он фундаментально слаб. В этом свете краткосрочные границы колебаний по доллару в пределах 76,5-79 руб. оставляем актуальными. Евро стоит 90,66 руб. сегодня вечером и может консолидироваться в пределах 90,50-91,50 руб., но более широкие рамки 90,5-93 руб. тут сохраняются без изменений. За неделю доллар снизился на 1,2% к рублю, евро просел на 0,6%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»