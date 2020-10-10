ПСБ: Фондовый рынок игнорирует внешний позитив.

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Российский рынок акций, несмотря на позитивный внешний фон, заканчивает неделю снижением. В ходе сессии основную поддержку ему оказывала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов индексы Dow jones и S&P500 подтянулись на 0,8% и 0,9% соответственно. При этом, закрепление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 43 долларов за баррель, на наш взгляд, также могло бы поддержать наши акции. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи снизился на 0,4%, отступив в район 2834 пунктов. Аутсайдерами торгов вновь выступили акции Аэрофлота, потерявшие более 4% на оглашении цены размещения акций в рамках допэмиссии. Компанию им составили бумаги НЛМК (-2,4%) и ЛСР (-3%), у которых вчера был последний день торгов с дивидендами. Лучше рынка торговались бумаги Норильского никеля и Полиметалла, прибавившие 2,9% и 1,8% соответственно. Отметим, что индекс МосБиржи полноценно закрепился ниже отметки 2850 пунктов, что говорит в пользу продолжения негативной динамики, целью которой, на наш взгляд, может выступить район 2700-2750 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль вновь уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,9%, отступив в район 76,7 рубля, евро потерял 0,4%, торгуясь в районе 90,6 рубля. В отличии от российского рынка акций, рубль воспользовался позитивным внешним фоном в виде ситуации на рынке энергоносителей и уверенного укрепления валют развивающихся стран и продолжил восстановление. При этом пара доллар/рубль перешла в диапазон 75-77,5 рубля, закрепившись под его верхней границей. Однако в рамках предстоящей недели мы видим риски для национальной валюты, реализация которых может поспособствовать возвращению американской валюты в диапазон 77,5-80 рублей. В частности, негативно повлиять на рубль могут ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent может отступить в район 40-42 долларов за баррель, а также снижение интереса инвесторов к валютам развивающихся стран на фоне активного распространения коронавируса.