«Фридом Финанс»: Рынки завершают неделю на нейтральной волне

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Так и не дождавшись от Конгресса и Белого дома ключевого решения по новым стимулирующим мерам, инвесторы тем не менее осторожно продолжили скупать рисковые активы. Большинство крупных зарубежных площадок сегодня торгуется в плюсе. Америка растет в пределах 1%, Европа набирает около 0,5%, Азия закрыла сессию нейтрально. Наблюдается умеренный спрос на бумаги развивающихся стран: индекс MSCI Emerging markets вечером прибавляет 0,6%.

Нефть корректируется от своих локальных максимумов, достигнутых накануне в связи с новым ураганом в Мексиканском заливе и забастовкой нефтяников в Норвегии. Профсоюз заявил о готовности завершить стачку уже в ближайшие часы. Brent потерял около 0,5%, но все равно удержался выше отметки $43. Нефть близка к пикам с середины сентября, что, на наш взгляд, выглядит шатким положением. В ближайшие дни или даже часы мы можем увидеть откат до $42,5 и ниже.

РТС на таком фоне продолжил свой умеренный рост все выше от локальных минимумов. Рынок довольно уверенно держится в верхней части диапазона 1150-1170 пунктов. Не исключено, что следующую неделю мы встретим на тех же уровнях. Потенциал дальнейшего роста у рынка пока слабый.

Индекс Мосбиржи, напротив, продолжает снижение третью сессию подряд, что объясняется ростом рубля против доллара и, как следствие, валютной переоценкой всего рынка. Сегодня рынок вплотную подходил к отметке 2810 пунктов, обновив минимум более чем за 2 месяца. Позднее индекс восстановился ближе к 2840. На этих значениях рынок может остановиться еще на какое-то время. Закрепления индекса ниже 2830 на ближайших сессиях мы не ожидаем.

Главный аутсайдер на торгах в пятницу – акции Аэрофлота (-4,2%). Нижней точкой на сегодняшней сессии стала отметка 59 рублей за штуку, что ниже ранее заявленной цены отсечения на допэмиссии. Позднее бумаги стабилизировались чуть выше 60 рублей за штуку, что мы оцениваем как устойчивое «дно». Спекулятивная игра против Аэрофота может привести к новым краткосрочным просадкам, однако преимущественный сценарий: ниже уровня 60 бумага закрепиться не сможет. В ближайшие недели мы закладываем рост от текущих минимумов.

В валютной секции продолжается активное укрепление рубля. Доллар дешевеет третью сессию подряд, отыгрывая возвращение спроса на российские бумаги со стороны нерезидентов. Минимум по валюте США составил 76,7, по евро – 90,5 рублей. Американская валюта так низко не торговалась с 25 сентября, европейская – с начала этого месяца. Если обе пары сумеют закрепиться на текущих уровнях до конца торгового дня, то с понедельника мы можем увидеть новую волну роста рубля. Доллар способен дойти до 76, евро – упасть ниже 90.