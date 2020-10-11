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Курсы валют ЦБ РФ на 11 октября: 77,0284 руб/доллар США и 90,7163 руб/евро

ЦБ РФ с 10 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,0284 руб.
  • 1 евро - 90,7163 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,7280 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8873 р. (1,14%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9827 р. (1,07%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0090 р. (0,01%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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