Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 октября: 4 736,0898 руб/1 г золота и 60,2200/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 736,0898 руб.
  • 1 грамм серебра - 60,2200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 176,8601 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 968,4102 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8299 р. (0,04%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,33%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,4899 р. (0,35%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,4598 р. (0,61%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В Иркутске зафиксирована крупная вспышка коронавируса
ВОЗ третий день фиксирует рекордный прирост заболевших COVID-19
Слабость в мышцах и утомляемость могут быть симптомами COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги