ИАЦ «Альпари»: Курс доллара закрепился ниже 77 руб.

В пятницу, 9 октября, по итогам торгов рубль смог усилить позиции против доллара США и единой валюты. Пара доллар/рубль снизилась на 0,76%, до 76,76 руб., евро/рубль — на 0,20%, до 90,81 руб. Пара фунт/рубль выросла на 0,03%, до 100,11 руб.

Российская валюта получала поддержку от общего снижения курса доллара на фоне улучшения рыночного настроя, связанного с возобновившимися переговорами по программе помощи в США. Усилившиеся надежды на одобрение обширного пакета мер стимулировании экономики в США повысили спрос на рисковые активы и подтолкнули к росту фондовые индексы.

Дональд Трамп написал в Twitter, что переговоры по пакету мер фискальной поддержки экономики продвигаются. Потом издание Wall Street Journal сообщило, со ссылкой на осведомленные источники, что Белый дом готовится предложить на рассмотрение конгрессменов пакет мер фискальной помощи экономике в размере $1,8 трлн. Экономический советник Ларри Кадлоу сообщил, что Трамп утвердил скорректированный пакет стимулирования экономики.

Дополнительную поддержку рубль получал от нефтяного рынка. Цена на нефть за неделю выросла на 9,42%, до $42,82 за баррель. Росту котировок способствовала забастовка рабочих в Норвегии, также ураган «Дельта» в Мексиканском заливе. В конце дня стало известно, что норвежские нефтяные компании договорились о заработной плате с официальными представителями профсоюзов, положив конец 10-дневной забастовке. Нефть отреагировала снижением цены на 1,5%. На рубле это не отразилось из-за повышенного спроса на рисковые активы.

В понедельник, 12 октября, на торгах в Азии нефть стоит 42,42 (-0,92%). Забастовка рабочих в Норвегии прекратились. Ураган «Дельта» утратил свою разрушающую силу и нефтяной рынок остался без поддержки. Чтобы продавцам перехватить инициативу в свои руки, им нужно пройти уровень 76,00 руб. Учитывая напряженную обстановку в Беларуси и предстоящий саммит в Брюсселе (15-16 октября), на котором лидеры ЕС буду рассматривать санкции против России, рублю будет непросто сохранить свои позиции.

Если до среды у продавцов получится закрепиться ниже 76 руб., то можно будет рассмотреть укрепление рубля до 74 руб. на технических факторах. Здесь даже покупателям не поможет геополитика, поскольку рубль укрепится на фоне закрытия длинных позиций участниками рынка, купивших доллар в надежде на укрепление до 100 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»