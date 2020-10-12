ПСБ: Индекс МосБиржи попытается удержать позиции в диапазоне 2800-2850 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов.

Так, рост рисков восстановления карантинных ограничений на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе может оказать давление на широкий спектр активов. Да, пока инвесторы игнорируют данный факт, однако ситуация ухудшается, а также появляются первые признаки замедления экономики европейских стран. В результате, игроки будут вынуждены обратить внимание на данную ситуацию, что приведет к пересмотру ими отношения к рисковым активам в сторону ухудшения.

Вторым важным фактором могут стать переговоры по новому пакету помощи американской экономики, которого рынки давно ждут. Белый дом и демократы не прекращают попытки договориться. Данный фактор в конце прошлой недели оказывал рынкам поддержку и, в случае если в рамках переговоров удастся найти компромиссное решение, это станет позитивным фактором для инвесторов и простимулирует покупки в рисковых активах.

Также выделим возможность эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем. По словам госсекретаря США Помпео, Трамп изучает варианты мер в отношении Китая из-за последствий пандемии коронавируса. Это может оживить опасения инвесторов относительно влияния противостояние между странами на мировую торговлю и экономику, которые в последнее время отошли на второй план.

Отметим, что в рамках предстоящей недели предстоит достаточно скудный блок макроэкономической статистики. Однако, здесь можно выделить данные, способные оказать существенное влияние на настроения инвесторов. Так, мы отмечаем индекс экономических настроений в Германии и производственной активности ФРБ Филадельфии, данные по индексам потребительских цен в Еврозоне и США, а также статистику по розничным продажам в США. Кроме макроэкономической статистики, отметим старт 14 октября сезона отчетностей в США за третий квартал. Инвесторы будут внимательно следить за динамикой показателей компаний и их прогнозами, что будет сказываться, как на отдельных бумагах, так и на секторах и рынках.

Если говорить о настроения на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. За исключением рынка в Японии (-0,4%), большинство ведущих азиатских площадок демонстрирует рост в пределах 2,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после подъема в пятницу, сегодня подтягиваются в пределах 0,3%. Исключением выступает рынок энергоносителей, где наметилось преобладание продаж, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет чуть менее 1%, отступив ниже 42,5 долларов за баррель.

На таком фоне в начале торгов ожидаем перехода российского рынка в консолидацию у уровней пятничного закрытия. Индекс МосБиржи закрепится в коридоре 2800-2850 пунктов и может в рамках текущей недели удержаться в его рамках. При этом, нахождение индекса МосБиржи ниже 2850 пунктов говорит в пользу возможности продолжения негативной динамики в среднесрочной перспективе с целью в районе 2700-2750 пунктов.

Учитывая внешний фон, на валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем преобладания продаж в рубле. Отступление рынка энергоносителей и слабость валют развивающихся стран позволят паре доллар/рубль отыграть часть пятничных потерь и подняться на старте торгов в район 77 рублей. Отметим, что американская валюта закрепилась ниже 77,5 рубля, однако в рамках предстоящей недели, на фоне ухудшения ситуации в ценах на нефть и снижении аппетита к рисковым активам, она может предпринять попытку возвращения в диапазон 77,5-80 рублей.