«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 12 октября в коридоре 1155-1174 пунктов

В пятницу, 9 октября, основные западные фондовый индексы закрылись ростом. Российские индексы вели себя менее однозначно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,43%. Долларовый индекс РТС на фоне заметного укрепления рубля к доллару, напротив, вырос на 0,48%. Среди лидеров роста – TCS (+2,94%) и «Норникель» (+2,78%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,57%.

Утром понедельника большинство площадок стран АТР росло на 0,4-2,4%. Исключением был японский индекс Nikkei 225, который терял 0,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 485 п., на 0,33% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рос азиатских рынков задает благоприятный внешний перед открытием рынка российских акций, они могут начаться ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2805-2860 пунктов, по индексу РТС — 1155-1174 пунктов.

Рубль в пятницу продолжил укрепление к иностранным валютам. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 76,7675 руб. (-59 коп.). Европейская валюта снизилась до 90,8100 руб. (-18,25 коп.). Более скромное снижение евро связано с ростом валютной пары EURUSD с 1,1760 до 1,1830. Утром понедельника торги нефтью открылись снижением к уровням закрытия пятницы, это может оказать некоторое давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,0-77,5 руб., для европейской валюты — 89,9-91,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»