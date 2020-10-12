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ПСБ: Brent растеряла факторы поддержки

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ 

Нефть Brent на сегодняшнее утро снижается, теряя поддержку. Так, и ураган Дельта, остановивший почти 100% добычи на оффшоре Мексиканского залива, и забастовка рабочих в Норвегии, грозившая остановкой 25% добычи нефти в стране, - сошли на нет. В дополнение Ливия объявила о снятии режима форс-мажора с еще одного крупного месторождения (Шарара), что в итоге приведет к росту добычи в стране уже до 355 тыс. барр./день.

Как мы писали ранее, нефть росла на краткосрочных факторах и после их истечения будет возвращаться в диапазон, более оправданный с точки зрения фундаментала. На сегодня ждем 40-42 долл./барр. по Brent. В случае ухудшения мировой конъюнктуры видим риски сползания к 38 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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